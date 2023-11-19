Ксению Собчак обвинили в плагиате

Предприниматель Егор Лесников обвинил журналистку Ксению Собчак в плагиате. Об этом сообщает e1.ru.

Лесников заявил, что Собчак украла идею у дизайнеров из Екатеринбурга. Речь идет о коллекции одежды Собчак, которая отсылает к треку рэперши Инстасамки «За деньги да». На свитерах изображена надпись «Это худи мне муж купил».

По словам Лесникова, футболки с подобной надписью на латинице появились в его магазине еще в сентябре. Бизнесмен отметил, что еще не знает, будет ли обращаться в суд.

«Мы пока в раздумьях», — заявил Лесников.

В сентябре Собчак опубликовала видео, в котором предстала в непривычном для себя наряде — рваных джинсах и облегающей черной майке с вырезами. Ее экс-коллега по «Дому-2» Ксения Бородина прокомментировала один из нарядов Собчак словами «какая муха тебя укусила?». Она заявила, что у телеведущей был «крутой концептуальный стиль».

В ответ журналистка попросила экс-ведущую не давать непрошенных советов. Позже Бородина обратилась к Собчак, заявив, что очень сильно ее любит. Телеведущая попросила не обижаться на нее и «вернуть свой бабкин стиль».

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