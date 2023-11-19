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Шуфутинский о дуэте с Киркоровым: «Заволновался»

Певец Михаил Шуфутинский волновался перед дуэтом с Киркоровым

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певец Михаил Шуфутинский признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что волновался перед совместным дуэтом с коллегой Филиппом Киркоровым.

Шуфутинский и Киркоров вместе исполнили песню «Жара Дубая». Артист признался, что совместная работа пришлась ему «по душе». Он считает, что для дуэта необходима особая связь, синергия голосов или, наоборот, противоположности в вокале.

«У нас с Филиппом такая дружба, которая длится много лет. Он решился на такой подвиг... Меня, старого дядьку, затащить в такую молодежную штуку», — рассказал певец.

Шуфутинский также делал дуэты с молодыми исполнителями. В 2022 году артист вместе с Егором Кридом выпустил обновленную версию песни «Третье сентября». Шуфутинский назвал коллегу симпатичным парнем с прогрессивными взглядами. Более того, он считает рэпера талантливым.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году.

В сентябре 2023 года Шуфутинский признался, что хотел бы записать дуэт с Mia Boyka. По словам звезды, они с молодой исполнительницей очень дружны.

Ранее стало известно, что Киркоров хочет выпустить альбом под псевдонимом.

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