Гитарист Пугачевой объяснил появление артистки в храме на Кипре

Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин объяснил появление исполнительницы в храме на Кипре тем, что артистка регулярно ходит в церковь. Его слова передает mk.ru.

«Это обычная для нее история. Она в храмы всю жизнь ходит: ставит свечи, поминает своих родителей, родственников. Это нам тоже свойственно всем. Когда мы с Аллой ездили к Гробу Господню, она всегда была на всех службах. Мы могли пойти в храм и на гастролях. Когда приходили в церковь, всегда стояли все службы: молились, слушали», — отметил музыкант.

Левшин также назвал Аллу Пугачеву очень трепетной женщиной «по поводу духовной линии».

17 ноября Пугачеву заметили в монастыре на Кипре. Исполнительница была одета в длинное черное платье, а среди аксессуаров — очки и шляпа. Певицу сопровождала женщина и, по-видимому, 8-летний сын Гарри Галкин.

Еще 16 ноября сообщалось, что Пугачеву заметили вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) на Кипре. По данным «СтарХит», сейчас пара проводит время в кипрском Лимасоле.

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