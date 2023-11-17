Песков заявил, что главу Большого театра назначает не президент

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что глава государства не назначает главу Большого театра, передает РИА Новости.

«Его же не президент назначает. Вы знаете, что изначально о разных, скажем так, вариантах управления системой больших театров речь заходила. Речь заходила на разных совещаниях, в том числе с участием президента», — сказал представитель Кремля.

По его словам, пока не было принято никаких решений.

Песков также указал, что правительство может принять это решение до конца текущего года. Он отметил, что Кремль не анонсирует подобные вещи.

До этого дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, комментируя новости о своем возможном назначении главой Большого театра, заявил, что не искал возможности работать еще больше.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он будет совмещать работу в Большом и Мариинском театрах. Официально о назначении пока не объявлялось. На посту генерального директора Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Уточняется, что Урин покинет пост по собственному желанию.

Ранее возможное объединение Большого и Мариинского театров объяснили.