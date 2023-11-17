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Появились подробности о состоянии госпитализированного Александра Митты

«Известия»: режиссер Александр Митта с трудом разговаривает после госпитализации

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинорежиссер Александр Митта находится в состоянии умеренного оглушения и с трудом разговаривает. Об этом «Известиям» рассказал знакомый с ситуацией источник.

При этом инсайдер отметил, что 90-летний режиссер находится в сознании. Ему планируют провести санацию бронхов, чтобы улучшить выведение мокроты из организма.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание. Ему вызвали скорую.

В больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ему также диагностировали воспаление почек и сердечные заболевания.

При этом позднее сын постановщика отметил, что Митту госпитализировали из-за имеющихся ранее хронических заболеваний. По словам родственника, артист проходит плановое лечение в больнице. Сын режиссера отметил, что у отца нет ничего «экстраординарного».

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