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Бывшая девушка рэпера Дидди обвинила его в изнасиловании

Экс-избранница рэпера Дидди заявила, что он насиловал и бил ее

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Donald Traill/AP

Рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Джон Комбс) обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает TMZ.

Его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура, заявила, что в 2018 году он ворвался в ее дом и принудил к сексу, несмотря на протесты. Это произошло после того, как Кэсси решила расстаться с исполнителем.

До этого в отношениях, которые длились с 2005 года, по словам Вентуры, Дидди регулярно бил ее, накачивал алкоголем и наркотиками, заставлял носить с собой оружие и заниматься сексом с мужчинами-проститутками.

Ее секс с другими мужчинами Дидди снимал на камеру и после пересматривал, уточнила она.

Адвокаты Пи Дидди опровергли слова Вентуры.

В начале ноября на американского актера Рассела Брэнда впервые подали в суд после обвинений в изнасилованиях. Иск подала анонимная актриса массовки, которая участвовала в съемках романтической комедии «Артур. Идеальный миллионер» в Нью-Йорке.

Ранее Алена Водонаева поддержала Снуп Догга после отказа от курения.

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