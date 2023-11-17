Бывшая девушка рэпера Дидди обвинила его в изнасиловании

Рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Джон Комбс) обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает TMZ.

Его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура, заявила, что в 2018 году он ворвался в ее дом и принудил к сексу, несмотря на протесты. Это произошло после того, как Кэсси решила расстаться с исполнителем.

До этого в отношениях, которые длились с 2005 года, по словам Вентуры, Дидди регулярно бил ее, накачивал алкоголем и наркотиками, заставлял носить с собой оружие и заниматься сексом с мужчинами-проститутками.

Ее секс с другими мужчинами Дидди снимал на камеру и после пересматривал, уточнила она.

Адвокаты Пи Дидди опровергли слова Вентуры.

В начале ноября на американского актера Рассела Брэнда впервые подали в суд после обвинений в изнасилованиях. Иск подала анонимная актриса массовки, которая участвовала в съемках романтической комедии «Артур. Идеальный миллионер» в Нью-Йорке.

Ранее Алена Водонаева поддержала Снуп Догга после отказа от курения.