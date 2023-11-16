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Тимати привлекли к делу о взыскании долга в 64 млн рублей

«Звездач»: рэпер Тимати стал третьим лицом по делу о взыскании 64 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд привлек рэпера Тимати в качестве третьего лица по делу о взыскании более 63 млн рублей с бизнесмена Рафаэля Соваду. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Издание отмечает, что предпринимательница Галина Жерздева подала иск против Соваду о взыскании задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Блэк Стар Фудс». Она требует получить 63 млн рублей и неустойку — 339, 8 тыс. Следующее заседание назначено на 20 декабря.

В 2022 году сообщалось, что Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger. Покупателем стал Йоханн Рафаэль Совада — иностранный бизнесмен, который ведет дела в России.

По данным kp.ru, Совада поставил рэперу условие, согласно которому Тимати не станет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это исполнитель попросил предпринимателя сразу выплатить часть суммы — 63 млн руб.

При этом бизнесмен не спешил выплачивать оставшуюся часть суммы за бизнес, после чего Тимати был вынужден обратиться в суд. По решению суда бизнесмена обязали выплатить рэперу оставшиеся 7 млн руб., а также оплатить неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки в случае промедления.

Ранее сообщалось, что счета Аркадия Укупника арестованы из-за задолженностей.

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