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Возможное объединение Большого и Мариинского театров объяснили

«Ведомости»: дирекцию Большого и Мариинского театров могут создать к 2024 году

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Илья Питалев/РИА Новости

Объединенная дирекция Большого и Мариинского театров может быть создана до начала 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Издание напоминает, что идею об объединении дирекции театров в марте 2022 года высказал президент Владимир Путин. На онлайн-встрече с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры он напомнил, что в свое время в России была дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о лучших коллективах и развивать их таким образом, чтобы они дополняли друг друга.

Дирекцию объединенных театров, вероятно, возглавит Валерий Гергиев, директор и художественный руководитель Мариинки, пишет газета.

«Вопрос о перегруппировке в руководстве театров давно назрел. И не на пользу гендиректора Большого Владимира Урина было то, что он в феврале 2022 г. оказался среди деятелей культуры, выступивших против военной операции на Украине», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

При этом спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что речь не идет о реальном объединении театров. По его мнению, это невозможно. Он сравнил подобную идею с объединением Третьяковской галереи с Русским музеем и пояснил, что «это совершенно разные институции с разной историей». Но то, что Валерий Гергиев возглавит оба театра, Швыдкой счел вполне вероятным.

16 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал во время брифинга комментировать возможное назначение гендиректора и дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева главой Большого театра.

Ранее в Большом театре отреагировали на возможное назначение Гергиева директором.

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