Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ким Кардашьян рассказала, как справилась с разводом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян при разводе с Уэстом брала пример с родителей

close
100%
AUG/face to face/Global Look Press

Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, как справилась с разводом с рэпером и отцом ее детей Канье Уэстом. О разводе она побеседовала с изданием GQ.

По словам Кардашьян, она брала пример с развода родителей — Крис Дженнер и Роберта Кардашьяна.

«Я думала о том, как родители помогли пережить развод нам. Помню, они были открытыми. Главное, чтобы дети чувствовали себя любимыми и услышанными. Нужно быть чутким, ведь они просто дети, а через такое трудно проходить в любом возрасте», — вспоминает она.

Кардашьян уточнила, что, как и родители, пыталась объяснять детям происходящее доступными им словами.

«Нормально быть уязвимым. Нельзя скатываться в негатив», — говорит она

Сейчас с вопросами родительства Ким Кардашьян помогает психотерапевт.

«Есть специалист строго в области детской психологии, у которого я прошу подсказок и советов. Иногда родительство — это трудно. Но у меня отличные друзья, с которыми мы все обсуждаем, так что и это для меня терапия», — сказала она.

Для GQ Ким Кардашьян снялась в мужском костюме и с чипсами в руках.

Ранее Марат Башаров заявил о своих экстрасенсорных способностях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий