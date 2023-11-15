Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян рассказала, как справилась с разводом с рэпером и отцом ее детей Канье Уэстом. О разводе она побеседовала с изданием GQ.

По словам Кардашьян, она брала пример с развода родителей — Крис Дженнер и Роберта Кардашьяна.

«Я думала о том, как родители помогли пережить развод нам. Помню, они были открытыми. Главное, чтобы дети чувствовали себя любимыми и услышанными. Нужно быть чутким, ведь они просто дети, а через такое трудно проходить в любом возрасте», — вспоминает она.

Кардашьян уточнила, что, как и родители, пыталась объяснять детям происходящее доступными им словами.

«Нормально быть уязвимым. Нельзя скатываться в негатив», — говорит она

Сейчас с вопросами родительства Ким Кардашьян помогает психотерапевт.

«Есть специалист строго в области детской психологии, у которого я прошу подсказок и советов. Иногда родительство — это трудно. Но у меня отличные друзья, с которыми мы все обсуждаем, так что и это для меня терапия», — сказала она.

Для GQ Ким Кардашьян снялась в мужском костюме и с чипсами в руках.

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