Марина Федункив раскритиковала Боню за пластику

Актриса Марина Федункив призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что не одобряет пластику 43-летней телеведущей Виктории Бони.

Федункив считает, что Боне не стоило делать пластику в ее возрасте. По ее мнению, телеведущая слишком молода для хирургических вмешательств. Актриса предположила, что Боня позже может пожалеть о своем решении.

«Боженька создал любого человека. Какой он есть, такой и есть. А если что-то поправить, то ради бога. Хочет она что-то поправить боженьку, ну почему бы и нет. Но мне кажется, в таком молодом возрасте не стоит этого делать», — заявила звезда.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

В ноябре Боня полностью показала лицо после операции на публике. Телеведущая впервые появилась с обновленной внешностью в социальных сетях коллеги Ляйсан Утяшевой.

Ранее Виктория Боня сравнила себя с Борисом Моисеевым после пластики.