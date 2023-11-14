Стала известна причина экстренной госпитализации Кушанашвили из ресторана

Шоумена Отара Кушанашвили госпитализировали из московского ресторана с гипертоническим кризом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что предполагаемый до этого диагноз — инфаркт миокарда — не подтвердился по результатам обследования.

12 ноября сообщалось, что Отара Кушанашвили увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана Sabor de la Vida в центре Москвы. Продюсер и жена ведущего заявляли, что причиной случившегося стало переутомление.

Телеведущей уехал из больницы сразу же, как ему стало лучше, несмотря на просьбы врачей остаться на госпитализацию.

В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что Генпрокуратура РФ проверит телеведущего Отара Кушанашвили на предмет ложного вызова и инсценировки болезни.

По данным канала, подозрения в инсценировке инфаркта миокарда с целью самопиара появились после того, как Кушанашвили записал видеообращение. Он заявил, что отомстит тем, кто распространяет слухи о его здоровье.

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