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Пол Маккартни рассказал об удививших его переживаниях Джона Леннона

Музыкант Маккартни заявил, что Леннона волновала людская память о нем

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AP

Музыкант, сооснователь группы Beatles, в новом выпуске своего подкаста McCartney: A Life in Lyrics рассказал о переживаниях своего коллеги по группе Джона Леннона (1940-1980), удививших его.

По словам Маккартни, Леннона волновала людская память о нем.

«Помню, как он сказал мне: «Пол, я переживаю, как меня будут вспоминать, когда меня не станет». Это меня немного шокировало. Я ответил: «Хорошо, ну сам посмотри. Люди будут думать, что ты был великим, ты уже сделал достаточно, чтобы доказать это», — вспоминает Маккартни.

Музыкант уточнил, что ему часто приходилось успокаивать Леннона.

«Я как будто был его священником. Часто приходилось говорить: «Сын мой, ты великий, не переживай», и он был доволен. Ему становилось лучше», — признался Маккартни.

Накануне британский хит-парад возглавила последняя песня группы The Beatles «Now and Then». Таким образом, группа The Beatles побила свой собственный рекорд, в 18-й раз заняв первое место в британском хит-параде.

Ранее Бритни Спирс назвала главную поп-звезду своего поколения.

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