Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сын Александра Митты рассказал подробности о госпитализации режиссера

Сын Александра Миллы не подтвердил повторный инсульт у режиссера

close
100%
Евгения Новоженина/РИА Новости

Сын Александра Митты Евгений не подтвердил в беседе с kp.ru повторный инсульт у режиссера.

Митта-младший признался, что режиссер был госпитализирован из-за имеющихся ранее хронических заболеваний. Артист проходит плановое лечение в больницы. Сын режиссера отметил, что у отца нет ничего «экстраординарного».

«Человеку 90 лет — речь не идет о каком-то юном артисте или режиссере. В этом возрасте люди болеют — у них происходят перепады со здоровьем и так далее. Почему это вызывает такой безумный ажиотаж?» — отметил Митта-младший.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у Митты диагностировали повторный инсульт. По данным источника, кинематографист якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. Позже сын опроверг информацию о параличе. 5 июля стало известно, что Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение. Источник в медицинских кругах уточнял, что диагноз Митты звучит как «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». 12 июля сообщалось, что Митту выписали из больницы.

Ранее бывшая жена Гуфа объяснила, почему боится выходить из дома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий