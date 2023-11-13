Сын Александра Митты рассказал подробности о госпитализации режиссера

Сын Александра Митты Евгений не подтвердил в беседе с kp.ru повторный инсульт у режиссера.

Митта-младший признался, что режиссер был госпитализирован из-за имеющихся ранее хронических заболеваний. Артист проходит плановое лечение в больницы. Сын режиссера отметил, что у отца нет ничего «экстраординарного».

«Человеку 90 лет — речь не идет о каком-то юном артисте или режиссере. В этом возрасте люди болеют — у них происходят перепады со здоровьем и так далее. Почему это вызывает такой безумный ажиотаж?» — отметил Митта-младший.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у Митты диагностировали повторный инсульт. По данным источника, кинематографист якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. Позже сын опроверг информацию о параличе. 5 июля стало известно, что Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение. Источник в медицинских кругах уточнял, что диагноз Митты звучит как «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». 12 июля сообщалось, что Митту выписали из больницы.

Ранее бывшая жена Гуфа объяснила, почему боится выходить из дома.