Алексей Воробьев привык надевать маски на публике

Певец Алексей Воробьев признался в беседе с «Пятым каналом», что привык надевать маски на публике.

Воробьев объяснил, что играет другую роль, находясь в публичном пространстве, так как ему так комфортнее. По словам звезды, в жизни он совершенно по-другому себя ведет. Артист отметил, что его хорошо знают близкие и друзья.

«Иногда очень комфортно быть в маске. <…> Это комфортно в общении. В жизни… Если знать меня, то вы поймете, что я совершенно, черт возьми, не такой. Я умею это играть, как и многое другое, и рыдать, если надо», — заявил певец.

В августе Воробьев сообщил, что оказался в больнице. Артист получил травму, когда у него упала картина на стакан с водой. Емкость разбилась, а осколки от стекла вошли артисту в руку. Певец рассказал, что часть стекла задевала нерв и подрезала при каждом движении сухожилие.

В сентябре Воробьев избавился от осколка стекла в руке. Он показал кадры из больничной палаты с перебинтованной рукой и отметил, что врачи приняли решение делать общую анестезию несмотря на перенесенный инсульт певца.

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