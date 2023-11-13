Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алексей Воробьев привык надевать маски на публике

Певец Алексей Воробьев заявил, что привык играть роль на публике

close
100%
Шоу «Ты супер!»/Пресс-служба НТВ

Певец Алексей Воробьев признался в беседе с «Пятым каналом», что привык надевать маски на публике.

Воробьев объяснил, что играет другую роль, находясь в публичном пространстве, так как ему так комфортнее. По словам звезды, в жизни он совершенно по-другому себя ведет. Артист отметил, что его хорошо знают близкие и друзья.

«Иногда очень комфортно быть в маске. <…> Это комфортно в общении. В жизни… Если знать меня, то вы поймете, что я совершенно, черт возьми, не такой. Я умею это играть, как и многое другое, и рыдать, если надо», — заявил певец.

В августе Воробьев сообщил, что оказался в больнице. Артист получил травму, когда у него упала картина на стакан с водой. Емкость разбилась, а осколки от стекла вошли артисту в руку. Певец рассказал, что часть стекла задевала нерв и подрезала при каждом движении сухожилие.

В сентябре Воробьев избавился от осколка стекла в руке. Он показал кадры из больничной палаты с перебинтованной рукой и отметил, что врачи приняли решение делать общую анестезию несмотря на перенесенный инсульт певца.

Ранее Бритни Спирс назвала главную поп-звезду своего поколения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий