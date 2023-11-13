Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оскар Кучера обругал Шаляпина матом и попытался ударить его на телешоу

Телеведущий Оскар Кучера назвал Прохора Шаляпина чмом на «Звездах в Африке»

close
100%
oskarkuchera/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Оскар Кучера на шоу «Звезды в Африке» начал конфликт с другим участником Прохором Шаляпиным.

В рамках передачи актер пытался выяснить у певца, намеревается ли он вступить с ним в коалицию ради победы на шоу. Музыкант же отказался давать конкретный ответ и попросил не давить на него, так как ему тяжело дается участие в телешоу. В итоге Кучера разозлился и начал матом ругать Шаляпина, а после и вовсе захотел его ударить.

«Мне так хочется тебе сейчас треснуть. Ты можешь просто закрыть свой рот? Не перебивай. Ты чмо», — высказался Кучера.

Шаляпин пожаловался на поведение актера и заявил, что его давно так не оскорбляли. Несмотря на скандал Кучера проиграл в испытании на вылет Елене Борщевой и покинул телепроект.

Недавно Прохор Шаляпин на реалити-шоу «Звезды в Африке» спровоцировал комика Александра Пташенчука на драку из-за спора на лобном месте. В рамках программы участники вечером собираются у костра, чтобы обсудить дальнейшие планы и просто пообщаться.

Ранее «Аватар Шоу» покинул первый конкурсант.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий