Оскар Кучера обругал Шаляпина матом и попытался ударить его на телешоу

Телеведущий Оскар Кучера на шоу «Звезды в Африке» начал конфликт с другим участником Прохором Шаляпиным.

В рамках передачи актер пытался выяснить у певца, намеревается ли он вступить с ним в коалицию ради победы на шоу. Музыкант же отказался давать конкретный ответ и попросил не давить на него, так как ему тяжело дается участие в телешоу. В итоге Кучера разозлился и начал матом ругать Шаляпина, а после и вовсе захотел его ударить.

«Мне так хочется тебе сейчас треснуть. Ты можешь просто закрыть свой рот? Не перебивай. Ты чмо», — высказался Кучера.

Шаляпин пожаловался на поведение актера и заявил, что его давно так не оскорбляли. Несмотря на скандал Кучера проиграл в испытании на вылет Елене Борщевой и покинул телепроект.

Недавно Прохор Шаляпин на реалити-шоу «Звезды в Африке» спровоцировал комика Александра Пташенчука на драку из-за спора на лобном месте. В рамках программы участники вечером собираются у костра, чтобы обсудить дальнейшие планы и просто пообщаться.

Ранее «Аватар Шоу» покинул первый конкурсант.