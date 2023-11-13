Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алексей Воробьев рассказал, почему он до сих пор не женился

Певец Алексей Воробьев признался, что жизнь с ним является испытанием

close
100%
Пресс-служба НТВ/Шоу «Ты супер!»

Певец и музыкант Алексей Воробьев признался, что его потенциальная девушка должна быть умной и образованной, потому что в противном случае ей будет с ним трудно, а ему с ней — скучно. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

По его словам, артист до сих пор не женился, потому что жить с ним — настоящее испытание.

«Если бы вы провели со мной ровно неделю двадцать четыре часа в сутки рядом, вы бы поняли, что в моем графике не так просто увидеться с друзьями, а еще сложнее — сохранить любовь. Думаю, что жизнь со мной — настоящее испытание для любой, даже самой любящей женщины. Поэтому часто любовь приносит себя в жертву, ведь вместо одного сердца она должна быть разделена на тысячи других. <...> за любой успех приходиться платить, и чаще всего — одиночеством», — отметил Воробьев.

Он также отметил, что предпочитает не торопиться в любви, потому что не хочет допустить ошибки и «здраво подходит к своим чувствам».

В конце августа Алексей Воробьев признался в интервью «Газете.Ru», что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве.

Ранее певец Филипп Киркоров назвал свой вес после похудения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий