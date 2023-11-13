Алексей Воробьев рассказал, почему он до сих пор не женился

Певец и музыкант Алексей Воробьев признался, что его потенциальная девушка должна быть умной и образованной, потому что в противном случае ей будет с ним трудно, а ему с ней — скучно. Об этом он рассказал в интервью WomanHit.ru.

По его словам, артист до сих пор не женился, потому что жить с ним — настоящее испытание.

«Если бы вы провели со мной ровно неделю двадцать четыре часа в сутки рядом, вы бы поняли, что в моем графике не так просто увидеться с друзьями, а еще сложнее — сохранить любовь. Думаю, что жизнь со мной — настоящее испытание для любой, даже самой любящей женщины. Поэтому часто любовь приносит себя в жертву, ведь вместо одного сердца она должна быть разделена на тысячи других. <...> за любой успех приходиться платить, и чаще всего — одиночеством», — отметил Воробьев.

Он также отметил, что предпочитает не торопиться в любви, потому что не хочет допустить ошибки и «здраво подходит к своим чувствам».

В конце августа Алексей Воробьев признался в интервью «Газете.Ru», что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве.

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