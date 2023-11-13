Назван любимый саундпродюсер Пугачевой

Эмигрировавшая из России певица Алла Пугачева 25 лет уже подряд записывает песни только в Подмосковье на студии Анатолия Лопатина. Об этом пишет KP.RU.

«Все знают в индустрии – Лопатин завзвуком Пугачевой. Не только на студии с ней работал, но и например живьем, с группой, по три раза в неделю почти год они готовились к концерту на ее 70-летие», — сообщает издание.

Отмечается, что на этой студии Примадонна записала столько песен, что их будет достаточно для трех новых альбомов, однако выпускать их она планирует по паре штук в год. Сейчас певице 74 года.

До этого Пугачева назвала своих критиков клеветниками и недоличностями. Артистка заявила, что «любит и жалеет» жителей Россией, а критики «пытаются оттолкнуть от нее людей», ради которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

При этом она пообещала постараться дожить «до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой», а своим главным богатством назвала свободу.

Ранее Дмитрий Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах модельера Юдашкина.