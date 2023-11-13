Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван любимый саундпродюсер Пугачевой

KP.RU: Пугачева 25 лет подряд записывает песни только в Подмосковье у Лопатина

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эмигрировавшая из России певица Алла Пугачева 25 лет уже подряд записывает песни только в Подмосковье на студии Анатолия Лопатина. Об этом пишет KP.RU.

«Все знают в индустрии – Лопатин завзвуком Пугачевой. Не только на студии с ней работал, но и например живьем, с группой, по три раза в неделю почти год они готовились к концерту на ее 70-летие», — сообщает издание.

Отмечается, что на этой студии Примадонна записала столько песен, что их будет достаточно для трех новых альбомов, однако выпускать их она планирует по паре штук в год. Сейчас певице 74 года.

До этого Пугачева назвала своих критиков клеветниками и недоличностями. Артистка заявила, что «любит и жалеет» жителей Россией, а критики «пытаются оттолкнуть от нее людей», ради которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

При этом она пообещала постараться дожить «до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой», а своим главным богатством назвала свободу.

Ранее Дмитрий Песков поцеловал руку Алле Пугачевой на похоронах модельера Юдашкина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий