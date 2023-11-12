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«Ни разу еще этого не делали»: Муцениеце рассказала о планах на Новый год

Актриса Агата Муцениеце встретит Новый год с детьми в собственном доме

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Пресс-служба фильма «Честный развод 2»

Актриса Агата Муцениеце в разговоре с «Пятым каналом» заявила, что планирует встретить грядущий Новый год в своем загородном доме.

«Я точно знаю, что Новый год мы с детьми будем праздновать вместе в нашем новом доме. Мы там ни разу еще этого не делали. Вот он готов. У меня во дворе стоит живая елка огромная. Я хочу обмотать ее огонечками, поставить, может быть, оленей светящихся. Надеюсь, будет снег, и мы будем за городом», — пояснила Муцениеце.

Артистка также назвала свое любимое место в новом особняке. Муцениеце призналась, что больше всего ей нравится ее комната, в которой есть гардеробная и ванная с панорамными окнами от потолка до пола. По словам актрисы, дом не слишком большой по метражу, поэтому его можно назвать компактным.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия. В настоящее время Прилучный живет с новой 27-летней избранницей Зепюр Брутян в Подмосковье. Они познакомились во время съемок фильма «В клетке» и поженились в августе 2022 года.

Ранее Кристина Асмус пожаловалась на жестокую травлю из-за эротической сцены в «Тексте».

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