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Анфиса Чехова рассказала, как ребенок помог им с мужем сохранить брак

Актриса Анфиса Чехова заявила, что рождение сына наполнило смыслом ее брак

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achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» призналась, что рождение сына Соломона помогло им с Гурамом Баблишвили сохранить свой брак.

«Это были самые долгие отношения в моей жизни. Дольше не было, и то, я думаю, если бы не родили Соломона буквально сразу, как сошлись, мы бы не протянули. Наши отношения на сексе строились, на страстях», — заявила Чехова.

Она отметила, что начала встречаться с актером в 2009 году. Однако роман пары не был постоянным, так как артисты часто ссорились и не были уверены друг в друге. Несмотря на это, после перерыва Чехова и Баблишвили сошлись, а в 2012 году родился Соломон.

Спустя три года звезды поженились, но еще через несколько лет брак все-таки распался. Тем не менее Чехова признается, что это самые долгие ее отношения. При этом телеведущая заверила, что они с экс-супругом расстались на дружеской ноте и общаются до сих пор.

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