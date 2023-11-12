Кай Метов заставил Лолиту заговорить о беременности на шоу «Суперстар»

Певец Кай Метов на шоу «Суперстар» спел трек группы А-Студио «Улетаю» и спровоцировал Лолиту на комплимент в свой адрес.

«Я от твоего низа беременею. Мурашки по коже. Спасибо, что ты преодолеваешь страх выхода на сцену», — высказалась Лолита.

С ней согласилась и член жюри Наташа Королева, которая похвалила конкурсанта за «бархатный» тембр голоса и добавила, что нижние ноты Метова особенно трогают струны женской души. Тем не менее Королева поставила певцу всего один балл из двух возможных, так как ей показалось, что Метову было некомфортно в этом образе.

«Как мне может быть комфортно, если это первая не моя песня, которую я пою на широкую аудиторию», — оправдался артист.

В новом сезоне участвуют десять звезд восьмидесятых, девяностых и нулевых: Катя Суржикова, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов, Игорь Наджиев, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич и Алексей Гоман. Проект стартовал в эфире 4 ноября, а завершится 1 января 2024, начиная со второго выпуска участников выгоняют по одному.

Ранее Лика Стар набрала наименьшее количество баллов на шоу «Суперстар».