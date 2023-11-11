Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алла Пугачева ответила на критику в посте Instagram*

Алла Пугачева написала в Instagram о любви к российскому народу

close
100%
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором ответила на критику в свой адрес.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — написала она.

Пугачева добавила, что любит и жалеет народ, но недоброжелатели «своими хамскими высказываниями», а также абсурдными вымыслами и наглым враньем в адрес артистки пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых Пугачева жила и пела всю жизнь, жертвовав здоровьем и личной жизнью.

Также певица призвала не считать ее деньги, поскольку «не в деньгах счастье», а главным богатством является свобода, которую она бережет.

Недавно продюсер Леонид Дзюник поделился мнением, что Алла Пугачева может согласиться выступить на новогодних корпоративах в Москве или других странах, потому что она хорошо переносит перелеты.

Организатор концертов Сергей Лавров заявил, что Пугачева никогда не называла гонораров за свои концерты.

Ранее музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий