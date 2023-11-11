Алла Пугачева ответила на критику в посте Instagram*

Певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором ответила на критику в свой адрес.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — написала она.

Пугачева добавила, что любит и жалеет народ, но недоброжелатели «своими хамскими высказываниями», а также абсурдными вымыслами и наглым враньем в адрес артистки пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых Пугачева жила и пела всю жизнь, жертвовав здоровьем и личной жизнью.

Также певица призвала не считать ее деньги, поскольку «не в деньгах счастье», а главным богатством является свобода, которую она бережет.

Недавно продюсер Леонид Дзюник поделился мнением, что Алла Пугачева может согласиться выступить на новогодних корпоративах в Москве или других странах, потому что она хорошо переносит перелеты.

Организатор концертов Сергей Лавров заявил, что Пугачева никогда не называла гонораров за свои концерты.

Ранее музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами.