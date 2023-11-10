20-летний звезда «Монастыря» дебютировал как режиссер

20-летний актер Марк Эйдельштейн снял свою первую короткометражку под названием «Надеждозаписывающая студия». Об этом «Газете.Ру» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

Короткометражная лента снята в жанре мокьюментари. По заданию стриминговой платформы, у 20-летнего режиссера было всего 20 дней, чтобы вместе с актерами рассказать историю фильма. Сюжет рассказывает о подкасте, ведущим которого стал Стас Круглицкий.

Он задает подросткам неудобные вопросы, которые выводят их из себя. Съемка близится к срыву, а Эйдельштейну нужно понять, как из такой идеи сделать полноценное кино. В картине также снялись молодые актеры Лиза Ищенко и Стас Коноплев.

Ранее Disney перенесла дату релиза нового фильма про Короля-льва.