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Кристина Асмус рассказала о трудных съемках после перелома ноги

Актриса Асмус рассказала, что ей пришлось танцевать в воде после перелома

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Кристина Асмус рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ей пришлось сниматься после перелома ноги.

«В больнице я провела три тяжелейших дня. Сразу из палаты поехала на съемочную площадку, а через неделю играла спектакль в воде с танцами (естественно, с разрешения и под надзором врачей). За этот месяц в ноге было и воспаление, и адская боль, и ухудшение отеков», — возмутилась Асмус.

Она отметила, что ей приходилось использовать немало льда и обезболивающих, чтобы справиться с работой. Некоторое время она была вынуждена носить специальный сапожок, ей было трудно передвигаться, но сейчас гипс уже сняли. По словам Асмус, ей по-прежнему некомфортно надевать свою обувь.

«Сейчас я полноценно хожу. Но абсолютно во всю свою обувь мне больно залезать. Ходить долго не могу, но восстановление потихоньку идет... Переломы со смещением – это очень больно», — резюмировала Асмус.

Ранее Кристина Асмус чуть не накачала губы ради роли.

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