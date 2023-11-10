Филипп Киркоров объяснил, почему редко садится за руль

Певец Филипп Киркоров в разговоре с «Пятым каналом» признался, что редко ездит за рулем, так как боится попасть в аварию.

«У меня сегодня товарищ разбил машину красивую, потому что кто-то на кольце не уступил кому-то дорогу. Новая машина! Ну, не вдребезги, но настроение испорчено. Мне нельзя доверять руль. Только на курортах, где можно спокойно сесть и поездить», — отметил Киркоров.

По словам музыканта, он предпочитает водить автомобиль самостоятельно только в спокойных местах без плотного трафика. Киркоров пошутил, что ему стоит давать садиться за руль только на «пенсионных курортах», где можно откинуть крышу и не переживать, кто едет спереди и сзади.

Накануне Филипп Киркоров вспомнил, как его пытались заставить платить дань в 90-е. По словам музыканта, инцидент произошел перед крупным концертом в «Лужниках». Киркорову было всего 20 лет, когда к нему ворвались люди в малиновых пиджаках и заявили, что теперь ему придется выплачивать им часть заработка с выступлений.

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