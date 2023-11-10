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Православные активисты потребовали лишить Наталию Орейро российского гражданства

Православные активисты потребовали лишить Наталию Орейро гражданства РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Новосибирские православные активисты потребовали лишить уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро гражданства РФ в связи с ее выступлением на гей-параде в Аргентине. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По информации канала, соответствующее обращение уже направлено в Генеральную прокуратуру и МВД.

«Певица «целенаправленно занимается пропагандой содомии», а на самом шоу появилась с голой грудью, что тоже не очень хорошо», — заявил автор обращения Иван Квасницкий.

По его словам это случай уже не первый для Орейро, артистка занимается пропагандой ЛГБТ систематически.

Квасницкий подчеркнул, что не считает лишение певицы российского гражданства суровой мерой, так как она все равно не живет в РФ. Он также предположил, что Орейро использует гражданство Российской Федерации, чтобы уходить от налогов в своей стране.

До этого 46-летняя Наталия Орейро показала лицо без макияжа и фильтров.

Ранее комик Абрамов рассказал о съемках с Натальей Орейро.

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