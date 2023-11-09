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Дарья Мельникова впервые показала нового возлюбленного

Актриса Мельникова держалась за руки с Романом Набатовым на светской премьере

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melnikovadsh/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Дарья Мельникова появилась на светской премьере сериала «Волшебный участок» вместе с новым возлюбленным, с которым они держались за руки. Об этом пишет «СтарХит».

Избранником артистки стал 33-летний актер Роман Набатов. В свое время мужчина окончил ГИТИС, однако сыграл не так много ролей как Мельникова. Среди картин с его участием — «Зови меня мамой», «Счастье — это…» и другие проекты.

У знаменитости двое детей от актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), их первенец, которого назвали в честь отца, родился в 2015 году, а младший сын Марк в 2018 году. Дарья Мельникова в 2021 году призналась, что развелась с отцом мальчиков, но сохранила с ним хорошие отношения. И звезда «Папиных дочек» по-прежнему считает бывшего мужа самым надежным человеком в своей жизни, которому может многое доверить.

Актриса неоднократно говорила, что не собирается покидать Россию вслед за экс-супругом, который уехал после начала СВО. В одном из интервью артист заявил, что если бы и стал принимать участие в боевых действиях, то на стороне Украины, и ему нет дела, если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Дарья Мельникова никак не комментировала слова бывшего мужа.

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