Петербургский актер получил травму шеи на сцене

Актер из театра «Суббота» реально вжился в роль и получил травму шеи на репетиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

Известно, что 31-летнему мужчине, имени которого не называют, потребовалась госпитализация.

При этом есть две версии случившегося с актером. По одной, во время репетиции его придушили чуть сильнее, чем было предусмотрено, по другой — он ударился шеей во время бега по сцене.

В стационаре у артиста диагностировали травму гортани. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Накануне концертный автобус 58-летней канадской певицы Шанайи Твейн, которую называют «кантри-королевой», попал в серьезное ДТП в Канаде из-за неблагоприятных погодных условий.

Известно, что 13 членам команды Твейн потребовалась помощь врачей, они были госпитализированы в ближайшие больницы.

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