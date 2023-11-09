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Продюсер развеял миф о падении спроса на концерты Максима Галкина*

Продюсер Морозов: Максим Галкин обеспечен концертами на ближайшие 10 лет

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Продюсер Евгений Морозов заявил в беседе с aif.ru, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) как артист не потеряет популярности после своей эмиграции из России.

«У Галкина, кто бы что ни думал, все замечательно. В Россию он не приедет, но ему и не нужно. Уверен, что на ближайшие 10 лет концерты ему за пределами нашей страны обеспечены», — отметил промоутер.

По словам Морозова, русскоязычная аудитория Галкина за границей готова отдать любые деньги за посещение его выступления. Он предположил, что концерт юмориста на Кипре стоит примерно €35 тысяч, а в Дубае — €50 тыс.

Недавно сообщалось, что Галкин объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС. В рамках тура у артиста было запланировано 16 мероприятий в Израиле, первое из которых должно было пройти 13 ноября в Беэр-Шеве.

В своем обращении Галкин отметил, что ситуация в стране остается тревожной, поэтому он решил перенести даты на каждое выступление. Тур «Прекрасное недалеко» стартует в Израиле весной 2024 года, а не осенью 2023-го.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева записала песни для родных и близких в Твери.

*  признан в РФ иностранным агентом
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