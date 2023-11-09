Бывший зам главного редактора «Эха Москвы» отдал больше миллиона мошенникам

Бывший заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» Сергей Бунтман отдал больше миллиона рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, 67-летний Сергей Бунтман обратился на днях в полицию и признался, что в октябре в сервисе Telegram ему позвонили якобы из ЦБ и ФСБ.

Звонившие убедили его снять все деньги со счета наличными и передать курьеру, который якобы увезет их в безопасное место. Пакет со сбережениями Бунтман, по его словам, отдал незнакомцу с внешностью иностранца.

Через три недели после инцидента журналист решил обратиться к правоохранителям.

Сергей Бунтман работал на «Эхе Москвы» до закрытия радиостанции в 2022 году.

Накануне комик и актер Роман Хан попался на уловку мошенников.

По данным издания, Хан списался с женщиной, представившейся менеджером по туризму Анастасией, которую нашел в социальных сетях. Вместе с ней актер подобрал удобный вариант для отдыха и отправил аванс. После подтверждения документов, артист перевел оставшуюся сумму. Всего он отдал 167 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что Филипп Киркоров ходил практически голым по Китаю.