Уехавший из России актер Смольянинов оставил своей матери долги по кредитам

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) уехал из России, оставив невыплаченный кредит на сумму 95 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист перестал выплачивать долг сразу же после своего переезда. Банк обратился в суд, который постановил изъять имущество актера в России. Однако не уточняется, осталось ли у Смольянинова что-то в собственности в Москве. Если имущества актера не хватит на погашение долга, то судебные приставы взыщут оставшуюся сумму с матери, которая, по данным Mash, значится поручителем.

При этом заявляет издание, родственница не в состоянии оплатить долг, так как живет только на пенсионные отчисления.

В начале сентября Смольянинов заявил, что у него нет шансов и желания вернуться в РФ. Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время.

По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения. Сейчас же Смольянинов с долей цинизма оценивает теории «экспертов с YouTube», которые то и дело говорят о возможных предпосылках к изменению политического климата в стране.

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