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Якобы переехавшая в Израиль экс-солистка «Фабрики» живет в Москве

«КП»: певица Саша Савельева продолжает тайно жить в России

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sasha_savelieva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Саша Савельева продолжает тайно жить в Москве, несмотря на то, что исполнительница отрицала свою причастность к России, утверждая о переезде в Израиль 14 лет назад. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Савельева часто приезжает в столицу. У нее есть недвижимость стоимостью не менее 50 млн рублей в столице, которую она переписала на своего супруга Кирилла Сафонова. Кроме того, исполнительница прописана в двухкомнатной квартире своей матери на Таллинской улице.

Telegram-канал Shot добавляет, что о частых приездах Савельевой в Москву говорят штрафы за нарушение ПДД, которые приходят по месту ее прописки. Со слов соседей, певицу часто видели в доме, а по информации от консьержа, исполнительница уехала только около месяца назад.

17 октября сообщалось, что супруга Савельевой актера Сафонова потребовали признать иноагентом и проверить финансирование ВСУ. Активисты движения «Ветераны России» заявили, что у артиста двойное гражданство и недвижимость в Тель-Авиве. По их словам, Сафонов также публиковал в соцсетях посты с критикой СВО.

При этом, по данным «Ветеранов России», актер продолжает сниматься в России и играет в «Современнике». Однако Савельева в мае 2023 года утверждала, что на протяжении 14 лет живет с мужем в Израиле.

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