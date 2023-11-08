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Вадиму и Вике Цыгановым пришлось защищаться антидроновой глушилкой

Продюсер Цыганов признался, что защищается от прослушки антидроновым комплексом

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер, супруг певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов признался, что специально для пресс-конференции супруги приобрел купольный комплекс подавления дронов «Сания». Об этом сообщает News.ru.

Цыганов уточнил, что антидроновой глушилкой пришлось защищаться от возможной прослушки.

«Это дорогая вещь, он специально был заказан, он очень хорошо отработал, не было ни дронов, ни прослушки. Мы думали, может быть, будут дроны или прослушка, но все прошло здорово, комплекс хорошо отработал, и по совету Вики я его оставляю на постоянку», — пообещал Цыганов.

Кроме того, добавил продюсер, из-за опоздания с доставкой глушилки пришлось задержать пресс-конференцию.

Купoльный кoмплeкc пoдaвления дронов «Сания» разработан для выведения из строя беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 1,5 км и стоит около полумиллиона.

На пресс-конференции Цыгановы заявили, что блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) обманул их перед недавним интервью.

«Он назвал себя верующим человеком и православным. Мы шли говорить о правде. Потому что в правде — сила», — заявил Цыганов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность Родиону Газманову и Наталье Сенчуковой.

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