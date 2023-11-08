Стало известно о состоянии Соломина перед госпитализацией

В Малом театре рассказали о состоянии художественного руководителя учреждения культуры Юрия Соломина накануне госпитализации. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказал режиссер Андрей Житинкин, 3 ноября актер и худрук приходил на первую репетицию нового спектакля «Мой нежный зверь» по повести Чехова «Драма на охоте».

«Он был рад, что это не пьеса, а проза. Много шутил, много говорил о разном. Он пробыл на репетиции минут 40. Пожелал нам, чтобы очереди стояли за билетами на спектакль. Был в прекрасном настроении. В заключении он сказал, что сейчас много пьет... Мы решили, что это очередная шутка Юрия Мефодьевича. Но он тут же уточнил: «много пью… таблеток», — поделился Житинкин.

По словам режиссера, после репетиции Соломин уехал за город, а 5 ноября по дороге из дома в театр ему стало плохо на улице.

В театре также уточнили, что в 2023 году Соломин уже обращался к врачам — он попал в больницу после открытия сезона в сентябре.

Юрий Соломин был госпитализирован в понедельник, 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

Недавно пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина в беседе с «Газетой.Ru» не подтвердила информацию о том, что художественный руководитель Юрий Соломин находится в реанимации и у него парализовало часть тела.

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