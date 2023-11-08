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Мэр столицы рассказал, какие фильмы смотрят участники проекта «Московское кино в школе»

Сергей Собянин: афишу проекта «Московское кино в школе» выбирают горожане

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Моs.ru

Проекту «Московское кино в школе» исполнилось 5 лет. За это время свыше 180 тыс. школьников и студентов колледжей столицы посмотрели больше 65 отечественных фильмов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Тelegram-канале.

Градоначальник отметил, что за прошедшие годы ребята успели посмотреть такие фильмы, как «Петр Первый», «Броненосец Потемкин», «Завтра была война», «В бой идут одни старики» и многие другие культовые кинокартины.

По словам мэра, участникам проекта рассказывают, как создавались фильмы, а после просмотра с ними обсуждают увиденное педагоги и родители.

Также «Московское кино в школе» на регулярной основе проводит встречи с актерами, режиссерами и другими специалистами, чья профессия неразрывно связана с миром кино.

Киноафишу составляют на весь учебный год, москвичи могут принять участие в ее наполнении с помощью онлайн-голосования.

В рамках проекта проводят тематические акции, конкурсы, игры, фестивали и мастер-классы.

Основной целью проекта является изучение наследия отечественного кинематографа, а также формирование у школьников и студентов чувства патриотизма.

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