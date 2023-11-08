Малый театр опроверг информацию о том, что худрук Соломин находится в реанимации

Пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина в беседе с «Газетой.Ru» не подтвердила информацию о том, что художественный руководитель Юрий Соломин находится в реанимации и у него парализовало часть тела. По ее словам, артист чувствует себя все лучше.

«Он перенес инсульт в легкой форме. Сейчас находится в палате интенсивной терапии. Состояние у него стабильное. Пока что работает удаленно. Ему все лучше. Я не видела такую информацию, [что Соломину парализовало левую сторону тела]. Не знаю, откуда она появилась. Не могу прокомментировать», — сказала Галыгина.

Актер, режиссер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был госпитализирован в понедельник, 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

По информации Telegram-канала Mash, артист до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии, и у него парализовало левую сторону тела после инсульта.

Ранее актриса Людмила Максакова получила травму во время спектакля.