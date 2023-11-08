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Звезда «Мстителей» описал процесс восстановления после ДТП со снегоуборочной машиной

Актер Джереми Реннер опробовал не одну терапию для восстановления после аварии

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jeremyrenner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного Глаза в «Мстителях», в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, через что ему пришлось пройти ради восстановления после ДТП со снегоуборочной машиной.

«Я перепробовал каждый вид терапии с 14 января. Ежедневно бесчисленные часы физиотерапии, инъекции пептидов, капельницы, стволовые клетки и экзосомы, инфракрасный свет, гипербарическая камера, погружение в ледяную воду. Список список можно продолжать и продолжать», — высказался Реннер.

Он добавил, что в процессе терапии больше всего ему помогло собственное сознание, которое мотивировало его работать, чтобы как можно скорее встать на ноги и почувствовать себя лучше. Артист заверил, что потратил немало времени на восстановление не только ради того, чтобы не растратить зря свою жизнь, но и из чувства долга перед родственниками и друзьями, которые дали ему силы, чтобы выстоять перед лицом беды.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда «Мстителей» получил 32 перелома костей.

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