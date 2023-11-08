Валерия Ланская рассказала, как изменилась ее жизнь после диабета

Актриса Валерия Ланская в разговоре с порталом «Леди.Mail.ru» призналась, что приобретенный из-за беременности диабет ее эмоционально выматывает.

«Я стараюсь относиться к этому философски — как к некой компенсации за все прекрасное, что у меня есть, в том числе и за рождение ребенка, ведь этот недуг возник у меня во время беременности. А сын здоров — и слава Богу», — отметила Ланская.

По словам артистки, диабет первого типа не особо мешает ей жить. Она продолжает работать и наслаждаться своей жизнью, при этом не забывая соблюдать предписания врачей. Ланская убеждена, что многое в этом вопросе зависит от настроя самого человека.

«Да, болезнь эта ужасно неприятная, приносит много неудобств и эмоционально выматывает, но с этим можно жить. Тут вопрос скорее в самодисциплине и внутреннем настрое: если относиться к недугу как к данности, он уже не так раздражает», — резюмировала артистка.

Ланская была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

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