SHAMAN станет специальным гостем «Легенд Ретро FM»

Эстрадный исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) исполнит свой хит «Я русский» на международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM». Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы шоу.

Ностальгическое шоу пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 25 ноября, SHAMAN станет его специальным гостем. Музыкант выйдет на сцену главного ностальгического фестиваля страны вместе с другими отечественными и зарубежными кумирами всех поколений.

«Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год. Горд стать частью такого большого праздника!» — говорит Дронов, признаваясь, что хиты 70-х, 80-х и 90-х часто звучали в его доме.

Также в «Легендах Ретро FM» впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы «Дюна» и Plazma.

«Творчество SHAMAN — уникальное явление в нашей музыке. Тот исключительный случай, когда про вышедшие совсем недавно песни уже можно сказать, что это золотые хиты, которые не потеряют актуальности с годами. Приветствуем нового участника фестиваля «Легенды Ретро FM»!» — говорит Дмитрий Габов, программный директор «Ретро FM».

Кроме того, в концерте прозвучат хиты Pupo, Arabesque, Михаила Шуфутинского, Joy, Fancy, Александра Иванова и группы «Рондо», Lian Ross, Александра Айвазова, группы «Самоцветы» и др.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила концерт SHAMAN и самого исполнителя.

Ранее концерт Алексея Чумакова в Челябинске отменили за три дня до шоу.