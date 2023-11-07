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SHAMAN станет специальным гостем «Легенд Ретро FM»

Певец SHAMAN исполнит хит «Я русский» на фестивале «Легенды Ретро FM»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Эстрадный исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) исполнит свой хит «Я русский» на международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM». Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы шоу.

Ностальгическое шоу пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 25 ноября, SHAMAN станет его специальным гостем. Музыкант выйдет на сцену главного ностальгического фестиваля страны вместе с другими отечественными и зарубежными кумирами всех поколений.

«Моя мама — большая поклонница советской и российской эстрады. Без этой музыки, которая неразрывно связана со счастливыми моментами нашего детства и юности, невозможно представить семейное торжество, особенно Новый год. Горд стать частью такого большого праздника!» — говорит Дронов, признаваясь, что хиты 70-х, 80-х и 90-х часто звучали в его доме.

Также в «Легендах Ретро FM» впервые примут участие Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы «Дюна» и Plazma.

«Творчество SHAMAN — уникальное явление в нашей музыке. Тот исключительный случай, когда про вышедшие совсем недавно песни уже можно сказать, что это золотые хиты, которые не потеряют актуальности с годами. Приветствуем нового участника фестиваля «Легенды Ретро FM»!» — говорит Дмитрий Габов, программный директор «Ретро FM».

Кроме того, в концерте прозвучат хиты Pupo, Arabesque, Михаила Шуфутинского, Joy, Fancy, Александра Иванова и группы «Рондо», Lian Ross, Александра Айвазова, группы «Самоцветы» и др.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила концерт SHAMAN и самого исполнителя.

Ранее концерт Алексея Чумакова в Челябинске отменили за три дня до шоу.

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