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«Надоели обсуждения»: жена Дроздова о его новой госпитализации

Жена телеведущего Дроздова опровергла сообщения о его госпитализации

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Телеведущий Николай Дроздов после сообщений о госпитализации находится дома и чувствует себя нормально. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на супругу Дроздова Татьяну.

Татьяна призналась, что ей надоели звонки от журналистов, желающих обсудить здоровье Дроздова.

«Слушайте, мне надоели уже обсуждения всех болезней. Я вообще этот телефон скоро отключу, мне надоели уже звонки, я к нему не подхожу уже. Все с ним нормально, он хорошо себя чувствует. Только пришел — ходил по делам», — сказала Татьяна, добавив, что супруг дома и не болеет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Дроздова повторно госпитализировали. По данным канала, артист якобы жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии и врач принял решение оставить его в больнице. При этом утверждалось, что в клинике телеведущий провел только сутки, после чего вернулся домой.

Ранее Лолита перепела «На Титанике» с Инстасамкой.

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