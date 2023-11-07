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Николая Дроздова вновь госпитализировали

Mash: телеведущего Николая Дроздова госпитализировали

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Илья Питалев/РИА Новости

Телеведущего Николая Дроздова вновь госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, Дроздов жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии. Утверждается, что 86-летний телеведущий пришел на плановый осмотр и прием медикаментов, но после жалоб был госпитализирован на один день.

Сейчас Дроздова уже выписали, и он снова чувствует себя хорошо.

29 августа стало известно, что Дроздова отправили в больницу из-за повышенного холестерина и ПСА. Врачи также обнаружили в организме «какие-то показатели возможных онкологических заболеваний».

30 августа Дроздов рассказал, что ему провели операцию. По словам телеведущего, хирургическое вмешательство прошло успешно, но без наркоза — он отказался.

6 октября Telegram-канал Shot сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. У звезды выявили злокачественную опухоль при обследовании. Как отмечал источник, врачи собираются назначить зоологу курс химиотерапии. По их данным, в последнее время здоровье 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось и осложняется гипертонической болезнью сердца. Позже дочь Дроздова опровергла, что у зоолога обнаружен рак. Телеведущий назвал мерзавцами и сволочами тех, кто распространяет подобную информацию.

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