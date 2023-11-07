Солист группы «Пошлая Молли» пошутил, призывая поляков учить русский язык

Участник украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал шуткой свои признания о том, что его раздражает польский язык.

«Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», — заявил музыкант и добавил, — «И какая Российская империя? Вы сами знаете, что я украинец. И знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка».

Бледный предположил, что его иронию не все восприняли правильно, потому что «юмор не для всех». Однако он также добавил, что, возможно, подобные шутки могут быть некорректны на фоне ситуации.

Недавно сообщалось, что Бледный посоветовал полякам говорить на русском языке. По словам артиста, он не понимает, зачем люди разговаривают на «дурацком» польском языке. Особенно его удивило решение поступать таким образом, если существует русский язык.

«Меня бесит польский язык. <...> Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — сказал Бледный на русском языке.

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