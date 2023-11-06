Ирина Дубцова выступит на международной выставке «Россия»

Певица Ирина Дубцова 6 ноября выступит на главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

По информации пресс-службы, гостями концерта станут кавер-группа Crazy Beats и dj Tonixx. Начало концерта запланировано на 15:00 часов мск на главой сцене в павильоне №1 ВДНХ.

«Настроение, заряд положительной энергетики и приятные воспоминания — это то, что останется надолго после этого вечера», — добавили в пресс-службе.

До этого в пресс-службе «Роснефти» сообщали, что с 6 по 9 ноября дни Красноярского края пройдут в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Красноярский край является стратегическим регионом присутствия компании.

В ходе тематических дней региона посетителей экспозиции компании ждет насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа.

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