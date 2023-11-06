Фильм «По щучьему велению» бьет рекорды

Российский фильм «По щучьему велению» по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли в прошедшие выходные снова возглавил кинопрокат в РФ и СНГ , сообщил портал kinobusiness.com.

За двое суток фильм набрал в прокате 615 млн рублей.

Вторую строчку занял российский фантастический триллер Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда», собравший более 47 млн рублей.

Следующим в рейтинге стал американский фильм ужасов «Пять ночей с Фредди», собравший 38,6 млн рублей. Главную роль в нем исполнил Джош Хатчерсон. Данные по этой картине указаны без учета России и Белоруссии, где она не идет в официальном прокате.

На четвертой строчке расположилась драма «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в главной роли, собравшая 34,9 млн рублей.

Замыкает список российский фильм «Императрицы» со сборами в 34,1 млн. В главных ролях Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина.

5 ноября сообщалось, что экранизация русской народной сказки «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в роли Емели собрала более 1 млрд рублей после премьеры, которая состоялась 26 октября.

Ранее в День народного единства певец SHAMAN исполнил гимн России с Екатериной Мизулиной.