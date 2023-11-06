Народная артистка России Людмила Максакова во время спектакля получила травму

Народной артисткой России Людмилой Максаковой во время спектакля, проходившего в Театре имени Евгения Вахтангова, была получена травма. Об этом, ссылаясь на пресс-службу театра, сообщает РИА Новости.

Максакова оступилась на спектакле и получила травму. Ей была оказана вся необходимая помощь.

Директор театра Кирилл Крок заявил, что с артисткой все в порядке, и сейчас она находится у себя дома.

Ранее сообщалось, что актриса Глафира Лебедева получила травму во время спектакля на сцене Государственного академического театра имени Моссовета в Москве. Лебедева повредила ногу во время танца. В больнице артистке диагностировали разрыв боковой связки левого коленного сустава.

До этого двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей. Заслуженная артистка России Агнесса Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга. Кроме того, стало плохо актрисе Лидии Вележевой.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.