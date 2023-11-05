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Вика Цыганова показала своего нового пресс-атташе на фоне заявлений про нейросеть

Певица Вика Цыганова назвала свою собаку Масю новым пресс-атташе их семьи

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Телеграм-канал «Виктория Цыганова»

Певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала фото своей собаки Маси и заявила, что питомец стал новым пресс-атташе их семьи.

«На связи Мася, пресс-атташе Вики и Вадима Цыгановых. Сегодня в 12 часов все подробности. Работаем с ночи, пресс-атташе все контролирует: не согласен, троллит нейросеть. Ждите эфир», — написала Цыганова.

26 октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) вышло интервью с супругами Цыгановыми. В начале беседы журналист рассказал, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

28 октября Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала видеозаписи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как «его создала нейросеть».

Вадим Цыганов позже объяснил, что супруга пыталась «избежать дурных вопросов». Он добавил, что после публикации интервью певицу внесли в «черный список» и отменили поздравление Цыгановой, которое должно было выйти на Первом канале.

Ранее Прохор Шаляпин спровоцировал комика на «Звездах в Африке».

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