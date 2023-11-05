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«Хотел сильно его ударить»: Прохор Шаляпин спровоцировал комика на «Звездах в Африке»

Певец Прохор Шаляпин разозлил комика Пташенчука на шоу «Звезды в Африке»

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РИА «Новости»

Певец Прохор Шаляпин на реалити-шоу «Звезды в Африке» спровоцировал комика Александра Пташенчука на драку из-за спора на лобном месте.

В рамках программы участники вечером собираются у костра, чтобы обсудить дальнейшие планы и просто пообщаться. В прошлом выпуске шоу покинул юморист Михаил Стогниенко, Пташенчук решил поддержать товарища по команде КВН и принес его фотографию. Он решил пошутить про то, что «исчез мальчик», но Шаляпин стал его активно перебивать и высмеивать. Он посоветовал комику пить таблетки и отметил, что Стогниенко никакой не мальчик, а «упитанный мужчина».

«Я вообще вскипел. Он и так меня накаляет, сильно бесит. А тут он начинает еще и перебивать. Я хотел просто встать и сильно его ударить, закрыть ему рот. Длинная тупая палка. Я не знаю, как его еще назвать. Только вставать и бить его», — возмутился Пташенчук.

Ранее Карина Нигай пожаловалась на проблемы со здоровьем после «Звезд в Африке».

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