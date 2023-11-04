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Автомобиль Аллы Пугачевой заметили в Твери

Shot: Rolls Royce Аллы Пугачевой заметили в Твери, она может ехать в Петербург

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Телеграм-канал «SHOT»

Автомобиль Rolls Royce, который принадлежит Алле Пугачевой, заметили в Твери. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Автомобиль Пугачевой сфотографировали днем 3 ноября на въезде в Тверь со стороны Москвы спустя 2 часа с того момента, как она выехала из своего замка в деревне Грязь и уехала в направлении Санкт-Петербурга. По информации канала, певица 5 ноября может посетить церемонию прощания с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым, которая пройдет в Большом зале филармонии на Михайловской улице в Петербурге.

При этом, по словам источника Shot из окружения Пугачевой, певица приехала в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда на Кипр.

3 ноября издание «МК» со ссылкой на источник писало, что Алла Пугачева всегда будет приезжать в Россию, так как является ее гражданкой.

Ранее в Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию.

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