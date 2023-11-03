«Ничего плохого»: Дмитрий Маликов о концерте Шатунова на фоне проклятий Разина

Певец Дмитрий Маликов в интервью The Voice признался, что ему очень понравилась атмосфера на недавнем трибьют-концерте Юрия Шатунова.

«Мне кажется, ничего плохого в этом концерте не было. Наоборот, все артисты очень бережно отнеслись к творчеству Шатунова, почтили его память. Я лично очень доволен песней «Падают листья», хотел бы ее выпустить. Душевная на концерте была атмосфера», — отметил Маликов.

Артист уточнил, что не был знаком с Шатуновым, потому что артист жил в Германии. Однако, по словам певца, ему написало немало поклонников «Ласкового мая» после концерта. Артист уточнил, что концерт прошел хорошо несмотря на угрозы и проклятия со стороны экс-продюсера коллектива Андрея Разина.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

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