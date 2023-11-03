Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ничего плохого»: Дмитрий Маликов о концерте Шатунова на фоне проклятий Разина

Певец Дмитрий Маликов рассказал о душевной атмосфере на концерте Шатунова

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Певец Дмитрий Маликов в интервью The Voice признался, что ему очень понравилась атмосфера на недавнем трибьют-концерте Юрия Шатунова.

«Мне кажется, ничего плохого в этом концерте не было. Наоборот, все артисты очень бережно отнеслись к творчеству Шатунова, почтили его память. Я лично очень доволен песней «Падают листья», хотел бы ее выпустить. Душевная на концерте была атмосфера», — отметил Маликов.

Артист уточнил, что не был знаком с Шатуновым, потому что артист жил в Германии. Однако, по словам певца, ему написало немало поклонников «Ласкового мая» после концерта. Артист уточнил, что концерт прошел хорошо несмотря на угрозы и проклятия со стороны экс-продюсера коллектива Андрея Разина.

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Ранее Ксения Собчак высмеяла интервью Вики Цыгановой в туфлях Chanel.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий