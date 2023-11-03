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«Бесплатная шиза»: Собчак об интервью Цыгановых у Дудя

Журналистка Ксения Собчак высмеяла интервью Вики Цыгановой в туфлях Chanel

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xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале высмеяла певицу Вику Цыганову, которая дала интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в туфлях от Chanel.

«Я, как девушка модная, считаю, что разговоры о тотальной русскости в туфлях Chanel за тысячу долларов — это прямо класс. Ирония высшего уровня. Но главное — те, кто считает, что их взгляды кем-то придуманы и оплачены, жестоко ошибаются. Это абсолютно натуральная и бесплатная шиза. Квасной патриотизм, корневой антисемитизм и муж в качестве источника информации дают все это», — пошутила Собчак.

Она также пересказала в ироничной манере теорию Цыгановой о том, что Россия создает для евреев Новый Иерусалим, куда они смогут переселиться. Собчак также высмеяла слова звездной пары о том, что интервью вместо них создала нейросеть. По мнению журналистки, подобного рода объяснения могут иметь вес только в случае с Иосифом Пригожиным, который также говорил, что его разговор с другом подделал искусственный интеллект.

26 октября октября на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды.

Ранее стало известно, приедет ли Пугачева в Россию еще раз.

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