Стала известна цель визита Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал источник.

При этом осведомитель считает, что Примадонна также планирует помочь мужу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) со снятием статуса иноагента. Инсайдер сообщил, что певица давно завещала все свое имущество младшим детям, однако, напомнил инсайдер, замок в деревне Грязь по-прежнему принадлежит ее супругу.

По данным канала, Пугачевой нужно решить с нотариусом вопросы, касающиеся наследования этого особняка ее детьми. Помимо этого, исполнительнице нужно было забрать документы, необходимые для переезда в их новый особняк в Лимассоле.

Накануне директор исполнительницы Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Вслед за этим общественники из движения «Зов народа» потребовали задержать Пугачеву и допросить ее на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также потребовали наказать певицу по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами.

Ранее Пугачева уехала из замка в Грязи.